قال محمد أوناجم لاعب نادي الوداد المغربي أنه منذ أول مباراة يشعر بأنه فريقه مستهدف في هذه البطولة.

وأضاف أوناجم في تصريحات صحفية :” كانت هناك هفوات تحكيمية واضحة ضدنا، هدف لم يحتسب وأخطاء ضدنا “.

وتابع أوناجم :” لا أملك ما أقول غير إن هذا عار وعيب ولا يشرف اللعبة، ما حدث مؤسف حقا “.

وفاز نادي الهلال أمس على حساب الوداد المغربي بنتيجة 2-1 ضمن مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية.