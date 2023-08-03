أوضح حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد ، أن صيف هذا العام كان حارًا وجافًا نوعًا ما، كما أن الأجواء مازالت حارة ، وهذا يُعد أمر طبيعي خلال فصل الصيف .

وأكد على أن ارتفاع درجات الحرارة في شهر أغسطس ، مؤكدًا على أن أعلى درجة حرارة سُجلت في مدينة الإحساء بما يقارب 51 درجة مئوية في الظل ، وفقًا لمداخلته في «الإذاعة الإخبارية» .

وأفاد أن درجات الحرارة ستكون ما بين 48 و 50 درجة مئوية حتى نهاية شهر أغسطس، موضحًا على وجود سمة سائدة خلال الصيف وهي ارتفاع درجة الحرارة مع الرياح الناشطة على المناطق الداخلية خاصة في منطقة الرياض والقصيم والمناطق الجنوبية الداخلية .

كما أشار أن فصل الصيف سينتهي في 23 من الشهر المقبل ، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيًا ونستعد من خلالها إلى الدخول في الصيف .

وتوقع أن هذا الشهر سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة على السواحل وجفاف على المناطق الداخلية.