انتقدت “العنود يوسف” ، إحدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الرجال بسبب تصرفاتهم المادية تجاه زوجاتهن .

وأوضحت “العنود” في مقطع فيديو متداول من حسابها بتطبيق «سناب شات»، إن بعض الرجال يظلمون أنفسهم وزوجاتهم بالإنفاق من أموالهم على الخادمات بينما لا يقتطعون مصروفًا خاصًا لزوجاتهم.

أشارت إلى أن الرجل لا يعطي زوجته أي مال لشراء احتياجاتها الشخصية ، بينما يدفع راتب للعاملة يصل إلى 2000 ريال شهريًا .

وكشفت أن الرجل ينصرف عن زوجته ويتزوج بأخرى، بسبب عدم اهتمامها بنفسها، وعند سؤاله عن السبب يجيب أنها لا تهتم بنفسها ولا تتزين له، ولا يعلم بأنه المتسبب الأول في ذلك لقلة إعطائه المال لزوجته .

وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي نشرته العنود يوسف، وتفهم البعض وجهة نظرها بأن الرجل أحيانًا ما يبخل على زوجته بمصروف طالما أنه يشتري حاجاتها الأساسية ويوفر لها خادمة .

و انتقد البعض وجهة نظر العنود يوسف، لافتين إلى أنه في بعض الأحيان يكون الرجل على غير مقدرة بتوفير نفقة خاصة لزوجته إلى جانب الخادمة، ومع ذلك تختار الزوجة الخادمة لتساعدها ، وأن هذه الأمور تحل بالود بين الزوجين .