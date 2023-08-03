حققت لاعبة الأثقال السعودية ليان القرشي، إنجازا جديدا، كأول لاعبة سعودية تحقق ميدالية على المستوى الآسيوي.

وحصدت القرشي 3 ميداليات برونزية في منافسات الخطف والنتر والمجموع في وزن 81 كجم، ببطولة آسيا للناشئين والشباب المقامة في مدينة دلهي الهندية.