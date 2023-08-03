حققت لاعبة الأثقال السعودية ليان القرشي، إنجازا جديدا، كأول لاعبة سعودية تحقق ميدالية على المستوى الآسيوي.
وحصدت القرشي 3 ميداليات برونزية في منافسات الخطف والنتر والمجموع في وزن 81 كجم، ببطولة آسيا للناشئين والشباب المقامة في مدينة دلهي الهندية.
حققت لاعبة الأثقال السعودية ليان القرشي، إنجازا جديدا، كأول لاعبة سعودية تحقق ميدالية على المستوى الآسيوي.
وحصدت القرشي 3 ميداليات برونزية في منافسات الخطف والنتر والمجموع في وزن 81 كجم، ببطولة آسيا للناشئين والشباب المقامة في مدينة دلهي الهندية.
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