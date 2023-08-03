أعلنت وزارة التجارة تغريم 13 وكالة سيارات مخالفة، منها وكالات بريطانية، وأمريكية، وإيطالية، وكورية، وصينية.

وشملت المخالفات عدم توفير سيارة بديلة أو تعويض مالي عن فترة عدم انتفاع المستهلك بالمركبة، وعدم توفير قطع غيار ذات مواصفات فنية خاصة في الموعد المتفق عليه.

كما ضمت المخالفات عدم استقبال مركبة المستهلك خلال فترة سريان الضمان، والتأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة، وعدم تحديد الالتزامات تجاه المستهلك، وعدم الالتزام بأحكام تقديم الصيانة وشروط الضمان، وعدم توفير قطع غيار ذات مواصفات فنية خاصة في الموعد المتفق عليه، وعدم توفير قطع الغيار نادرة الطلب خلال 14 يوما من تاريخ طلب المستهلك لها.