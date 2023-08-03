أعلن لاعب نادي الاتحاد السابق محمد نور عبر حسابه الشخصي عبر السناب شات تحدي فريقه ضد نادي الهلال يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره الهلال يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويذكر أن نور لعب في نادي الاتحاد منذ سنة 1993 إلا أنه ترك نادي الاتحاد في سنة 2013 نتيجة الظروف الإدارية التي أجبرته على ترك النادي والانتقال إلى نادي النصر، ولم يستمر الأمر أكثر من موسم ليعود إلى نادي الاتحاد مجددًا في 10 يونيو 2014 بعد تحقيقه بطولتين مع نادي النصر.