قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، محمد مكني، إن نتائج الميزانية العامة للدولة إيجابية في الربع الثاني من 2023.

وأكد أن ما حدث من تراجع النصف الأول هو بسبب أسعار النفط والتخفيضات الطوعية التي قدمتها أوبك+ خلال الفترة الماضية، وفقا لما ذكره خلال استضافته في قناة الإخبارية.

وأضاف أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بحوالي 13% ما يعكس النمو المستمر والمستدام بسبب الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية المملكة 2030.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت، اليوم الخميس، تقريرها الربعي الثاني لأداء الميزانية للعام 2023، حيث بلغت قيمة الإيرادات نحو 314.8 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 320 مليار ريال.

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