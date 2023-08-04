أكدت الدكتور سارة عبد الكريم أخصائية تربية الأطفال،وأستاذ مساعد في كلية التربية “جامعة الملك سعود” ، أن أغلب الأطفال يتخطوا مرحلة التنمر بنسبة كبيرة ، بالإضافة إلى تطور شخصيتهم .
وقالت إذا كانت شخصية الطفل سيكوباتية أو متسلطة ، فلابد من معالجته وهو صغير ، وفقًا لحديثها في برنامج «الثانية مع داود» .
كما أشارت إلى اللوائح التي أطلقتها وزارة التعليم ، موضحة أنها تأدبية ولكن ينقصها العلاج أو الإرشاد النفسي للمتنمر .
أ. ساره عبدالكريم: اللوائح التي اطلقتها الوزارة رائعة ولكن ينقصها "العلاج النفسي للمتنمر"@Sarah_Early_Ed #الثانية_مع_داود @alshiriandawood #MBCFM pic.twitter.com/AbH1r2XBiR
— #MBCFM (@mbc_fm) August 3, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً