أكدت الدكتور سارة عبد الكريم أخصائية تربية الأطفال،وأستاذ مساعد في كلية التربية “جامعة الملك سعود” ، أن أغلب الأطفال يتخطوا مرحلة التنمر بنسبة كبيرة ، بالإضافة إلى تطور شخصيتهم .

وقالت إذا كانت شخصية الطفل سيكوباتية أو متسلطة ، فلابد من معالجته وهو صغير ، وفقًا لحديثها في برنامج «الثانية مع داود» .

كما أشارت إلى اللوائح التي أطلقتها وزارة التعليم ، موضحة أنها تأدبية ولكن ينقصها العلاج أو الإرشاد النفسي للمتنمر .