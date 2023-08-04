تتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلكترونيًا، خاصية إتمام الإفراغ الإلكتروني عن طريق البورصة العقارية .

وتمكن الخدمة المستفيد من تسجيل طلب الإفراغ العقاري الإلكتروني لنقل ملكية العقار بصفته أصيًلا عن نفسه، أو وكيلًا عن فرد، أو ممثلًا عن شركة أو جهة .

ويتم إتباع الخطوات التالية للتسجيل :-

– تسجيل دخول إلى خدمة عن طريق موقع هيئة الذكاء .

– لإنشاء طلب، ادخل إلى “طلب جديد”.

– اختر نوع العقار من القائمة و المتوافق مع الشروط وأحكام الخدمة فقط.

– استعرض الصك العقاري.

– ادخل رقم الحساب البنكي الخاص بالبائع، وبيانات الصفقة، وبيانات المشتري.

– ويتم التحقق من الرقم المرجعي الخاص بضريبة التصرفات العقارية.

– استعرض وراجع بيانات الطلب.

– ويتم اعتماد الطلب.

وبعد تسجيل فاتورة التصرفات العقارية

– اذهب إلى إدراج عرض

– اختر صك ، ثم يظهر رقم الوثيقة .

– اختر نوع الصفقة سواء كانت خاصة أو حرة .

– ضع الرقم الضريبي .

– تلغى العملية تلقائيًا في حال لم يتم قبول الطلب من قبل المشتري في غضون ثلاثة أيام.