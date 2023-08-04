تتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلكترونيًا، خاصية إتمام الإفراغ الإلكتروني عن طريق البورصة العقارية .
وتمكن الخدمة المستفيد من تسجيل طلب الإفراغ العقاري الإلكتروني لنقل ملكية العقار بصفته أصيًلا عن نفسه، أو وكيلًا عن فرد، أو ممثلًا عن شركة أو جهة .
ويتم إتباع الخطوات التالية للتسجيل :-
– تسجيل دخول إلى خدمة عن طريق موقع هيئة الذكاء .
– لإنشاء طلب، ادخل إلى “طلب جديد”.
– اختر نوع العقار من القائمة و المتوافق مع الشروط وأحكام الخدمة فقط.
– استعرض الصك العقاري.
– ادخل رقم الحساب البنكي الخاص بالبائع، وبيانات الصفقة، وبيانات المشتري.
– ويتم التحقق من الرقم المرجعي الخاص بضريبة التصرفات العقارية.
– استعرض وراجع بيانات الطلب.
– ويتم اعتماد الطلب.
وبعد تسجيل فاتورة التصرفات العقارية
– اذهب إلى إدراج عرض
– اختر صك ، ثم يظهر رقم الوثيقة .
– اختر نوع الصفقة سواء كانت خاصة أو حرة .
– ضع الرقم الضريبي .
– تلغى العملية تلقائيًا في حال لم يتم قبول الطلب من قبل المشتري في غضون ثلاثة أيام.
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