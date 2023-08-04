في الآونة الأخيرة ظهر سلوك عدواني كبير من أسماك القرش ضد البشر، حيث كانت هناك العديد من الهجمات من قبل القروش على الإنسان، الأمر الذي دفع العلماء للبحث عن أسباب هذا السلوك.

وأوضحت بعض الدراسات أن القروش تتغذي علي المواد المخدرة التي يُلقيها مهربوا المخدرات في المياه، الأمر الذي يفسر تلك التصرفات العدوانية، وسلوكهم الوحشي تجاه البشر.

قام العلماء بإجراء بعض التجارب لمدة 6 أيام في منطقة فلوريدا، وبالملاحظة وجدوا أن القروش تتصرف بشكل غريب، وكل نوع من أنواع القروش يُصدر تصرف مختلف.

فوجدوا أن سمكة رأس المطرقة تحركت نحو الغواصين بشكل خطر، وسمكة القرش الرملي بدأت تتحرك في دوائر حول شئ وهمي.

وقاموا بإلقاء مسحوق يشبه الكوكايين، جعل الأسماك تتحرك تجاهه بشكل جنوني.

وحذرت مهندسة بيئية في فلوريدا من خطورة المخلفات التي يُلقيها البشر علي الحياة المائية، فالأدوية والمخدرات التي يتم التخلص منها في البحار تؤثر بشكل سلبي علي سلوك الأسماك.

علي ما يبدو فإن خطر المخدرات لا يؤثر علي الإنسان فحسب، فحتى الأسماك لم تسلم منها.