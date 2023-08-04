أحيت النجمة ماجدة الرومي ذكري انفجار مرفأ بيروت علي طريقتها الخاصة، حيث أطلقت أغنية جديدة بعنوان عندما تعود بيروت.

يذكر أن الأغنية من كلمات الراحل نزار قباني، وكان كتبها منذ أربعين عام، ومن إخراج شربل يوسف وتم تصوير الأغنية ما بين مصر ولبنان، كما أن بها بعض المشاهد التي تم تصويرها داخل الجامعة العربية دلالة إلى أن حادث إنفجار مرفأ بيروت بمثابة كارثة وقعت على المنطقة العربية كلها وليست لبنان فقط.

ولدت الفنانة ماجدة الرومي في بلدة كفر شيما في لبنان، وأصلها من مدينة صور وهي ابنة عائلة موسيقية، حيث إن والدها هو حليم الرومي ووالدتها هي ماري لطفي مصرية من مدينة بور سعيد، وتعتبر من أبرز النجمات اللبنانيات.

https://youtu.be/tYxhXgdVIhs?t=3