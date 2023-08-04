دشنت “طيران ناس”، المتخصصة في الطيران الاقتصادي، عن أول رحلاتها الأسبوعية المباشرة ، والتي تربط بين مدينتي جدة والدار البيضاء، أكبر مدن المغرب ومركزها الاقتصادي والتجاري، وذلك ضمن إطار الشراكة المبرمة بين “طيران ناس” وبرنامج الربط الجوي السعودي.

وتقوم الشركة بتسيير رحلاتها الجوية المباشرة بين مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، بواقع 3 رحلات أسبوعية .

ويُعد إطلاق هذا المسار الجديد ثمرة للتعاون بين كل من برنامج الربط الجوي و”طيران ناس”، حيث تأتي هذه الزيادة في عدد المسارات الجوية الجديدة ،للإسهام داخل قطاعي السياحة والطيران في المملكة، والتي تستهدف جذب 100 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030.