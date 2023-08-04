أغضب المدير التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، زوجته غضبا شديدا، بعدما شيّد هيكل حلبة مثمن الأضلاع في فناء منزلهما، يبدو أنه تمهيدا لنزال مرتقب مع منافسه، مالك موقع “إكس” (تويتر سابقا)، إيلون ماسك.

وأعرب إيلون ماسك في يونيو الماضي عن رغبته في المشاركة في نزال ضد زوكربيرغ، فيما قبل الأخير العرض، بل إنه طلب من منافسه اقتراح مكان للنزال.

وكان زوكربيرغ قد نشر صورة له مع بطلين في الفنون القتالية المختلطة، وبدا فيها مارك مفتول العضلات. فيما يبدو أن زوكربيرغ اتخذ خطوة إضافية على طريق المواجهة، ببناء الحلبة.

إلا أن زوجته بريسيلا تشان عبرت عن غضبها تجاه الأمر، حيث نشر مارك لقطة شاشة تظهر الحوار بينه وبين زوجته على تطبيق “واتساب”.

حيث سأل زوكربيرغ زوجته “هل شاهدتِ الأوكتاغون (الشكل المثمن الأضلاع)، لترد عليه قائلة” نعم شاهدته بالفعل”ليرد زوكربيرغ إنه يبدو مذهل.

لكن الغضب بدا واضحا على زوجته التي قالت إنها عملت على رعاية العُشب لمدة عامين. فيما طرح استطلاع رأي لمتابعيه: هل نحتفظ بالهيكل المثمن أم نحتفظ بالعُشب؟.