أطلقت تويوتا اليابانية إصدارها الجديد من تويوتا برادو 2023 الجديدة.

وتعتبر برادو الجديدة ذات مواصفات مميزة، حيث بها 4 سلندر تيربو هايبرد 326 حصان تقريبا وجير أوتوماتيك 8 سرعات.

وأوقفت تويوتا الـ FG، حيث كان آخر إصدار لها هو 2023، ولكن بعد تصميم البرادو الجديدة، تويتا عوضت نقص كبير كان موجود في الـ FG، فلم يكن بها لا فتحة سقف ولا ثلاجة.

يذكر أنها لم تنزل المملكة بعد، وأن السعر المقترح لها خارج المملكة هو 50 ألف دولار، الأمر الذي جعل الكثيرون يتوقعون أسعارا مبالغ فيها، فور نزولها.