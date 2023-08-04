إحالة المتهم بقتل شاب بالعمرانية، بسبب شكه في علاقة الضحية بزوجة والده، وسرقته إلى محكمة الجنايات المصرية.

وكشف أمر إحالة المتهم أحمد صلاح ٢٧ سنة فني ألومنتال في القصية التي تعود لسنة ٢٠٢٢، عندما قتل المجني عليه “محمد طه”، عمدا مع سبق الإصرار ؛ بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لمظنته وجود علاقة بينه وبين وزوجة والده ورغبة في سرقته.

وما أن ظفر المتهم بمسكنه حيلة تعدى عليه بأداة حادة مسددا إليه عدة ضربات برأسه فأحدث ما ألم به من إصابات ابانها تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت المحكمة قد قضت بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 7 أغسطس الجاري للنطق بالحكم.