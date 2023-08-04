تحدث المستشار الهندسي محمد العميريني عن أنواع التجار الذين يمتلكون أموال ولا يقدرون على استخدامها واستثمارها.

وقال العميريني أن هناك أربع أنواع من التجار الذين يمتلكون أموال ولا يستخدمونها، أولهم راعي الأسهم الذي يضع كل أمواله فيها وينتظر يا أما يرتفع أو يهبط.

وأضاف العميريني أن النوع الثاني هو راعي الدين الذي يقوم بدفع المال للغير من أجل جلب زيادة في الأموال، أما النوع الثالث فهو راعي الموسم الذي ينتظر عمله خلال كل موسم من العام للعام.

وأشار العميريني أن النوع الرابع هو راعي العقار الذي يقوم بشراء أرضيات العقار وينتظر بيعها.