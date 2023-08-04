أعلنت جامعة الحدود الشمالية، ‏اليوم الخميس، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بالكلية التطبيقية، والتي ترغب بشغلها بنظام التعاقد، عن طريق المسابقة الوظيفية من الكوادر الوطنية.

وأوضحت الجامعة أن التخصصات التي ترغب في شغلها هي: التصميم الجرافيكي، والوسائط الرقمية، والموارد البشرية، والتجارة الإلكترونية، وإدارة الأعمال، وإدارة سلال الإمداد، وعلوم الحاسب الآلي، والمحاسبة، واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها.

وأشارت إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم حتى تاريخ 22 من شهر محرم الجاري، وأنه يمكن الاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلبات من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني هنا