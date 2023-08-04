يُعد مشروع مُلتقى المدينة ، أكبر مشروع سياحي داخل المدينة المنورة، والواقع على طريق الملك عبدالعزيز ، بمساحة تفوق 180 ألف متر مربع .

ويحتوي المشروع على ممشى وأبراج فندقية 5 نجوم بواقع 350 غرفة، وعدد 136 محلًا تجاريًا، و87 مقهى ومطعم، و2800 موقف للسيارات، بالإضافة إلى نادي صحي ومركز طبي وهايبر ماركت كبير وساحة للفعاليات ومنطقة تراثية

كما تجري أعمال التشطيبات النهائية للمشروع الممتد على مساحة 180 ألف متر مربع ، والذي يتضمن مول تجاري وممشى بوليفارد بطول 450 متر مطل على مساحات خضراء وحديقة عامة على مساحة 65 ألف متر مربع تشمل كافة الأنشطة الترفيهية.

وسيوفر مشروع ملتقى مدينة المعرفة بيئة عمرانية وأسلوب حياة متميز لقاطني المدينة المنورة وزائريها، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى وتشغيل المشروع في عام 2024 ، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 .