تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫11015 مقابل الريال الواحد 0٫24330
الدولار: 3٫75137 مقابل الريال الواحد 0٫26657
درهم إماراتي: 1٫02134 مقابل الريال الواحد 0٫97911
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73564
دينار أردني:5٫29786 مقابل الريال الواحد 0٫18876
دينار كويتي: 12٫19890 مقابل الريال الواحد 0٫08198
الريال القطري:1٫03038 مقابل الريال الواحد 0٫97051
الدرهم المغربي:0٫38001 مقابل الريال الواحد 2٫63411
الجنيه المصري: 0٫12123 مقابل الريال الواحد 8٫24971
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