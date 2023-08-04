تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو:4٫11015 مقابل الريال الواحد 0٫24330

الدولار: 3٫75137 مقابل الريال الواحد 0٫26657

درهم إماراتي: 1٫02134 مقابل الريال الواحد 0٫97911

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73564

دينار أردني:5٫29786 مقابل الريال الواحد 0٫18876

دينار كويتي: 12٫19890 مقابل الريال الواحد 0٫08198

الريال القطري:1٫03038 مقابل الريال الواحد 0٫97051

الدرهم المغربي:0٫38001 مقابل الريال الواحد 2٫63411

الجنيه المصري: 0٫12123 مقابل الريال الواحد 8٫24971