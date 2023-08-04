وافق الإيطالي ماركو فيراتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان؛ على الانتقال للنادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت مصادر إعلامية أن يزن الشريف ممثل النادي الأهلي استطاع أن يقنع اللاعب ماركو فيراتي في الإنضمام للفريق هذا الصيف .

ويلعب فيراتي في صفوف فريق باريس سان جيرمان منذ عام 2012 حينما انضم له قادما من صفوف بيسكارا الإيطالي.

وكان فيراتي قريبا من الرحيل عن سان جيرمان في عام 2017 في ظل اهتمام برشلونة بضمه قبل أن ترفض إدراة النادي الفرنسي التفريط فيه.