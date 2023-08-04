كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، عن المدة المتبقية على دخول نجم سهيل .
وقال الزعاق من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر:” ابشروا مابقى من القيظ كثر ماراح أسبوعين ويدخل سهيل، فيوم الأحد 20 أغسطس – 4 صفر أول أيامه.”
وأوضح أنه بعد دخول النجم الثاني من سهيل أي في أول شهر سبتمر تتغير الأجواء، لافتًا أن الصيف خمسة مواسم وفي آخر شهر سبتمر ينبتر الصيف .
ابشروا :
مابقى من القيظ كثر ماراح ….
اسبوعين ويدخل سهيل
فيوم الأحد (20 أغسطس – 4 صفر )
أول أيامه
pic.twitter.com/uBJHDHEF6S
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 4, 2023
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