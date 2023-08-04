كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، عن المدة المتبقية على دخول نجم سهيل .

وقال الزعاق من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر:” ابشروا مابقى من القيظ كثر ماراح أسبوعين ويدخل سهيل، فيوم الأحد 20 أغسطس – 4 صفر أول أيامه.”

وأوضح أنه بعد دخول النجم الثاني من سهيل أي في أول شهر سبتمر تتغير الأجواء، لافتًا أن الصيف خمسة مواسم وفي آخر شهر سبتمر ينبتر الصيف .