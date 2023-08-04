خرج السنغالي ساديو ماني؛ جناح النصر أمس الخميس، بعد أول مباراة له بقميص العالمي، أمام الزمالك، للحديث عن شعوره في تلك المباراة.

وأكد ماني الذي دخل بديلًا في الشوط الثاني، وشارك في تحويل تأخر فريقه بهدف، لتعادل بهدف لكل فريق، ليقود للعبور لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، أن الجماهير كانت مذهلة .

وعقب المباراة، قال ماني، خلال تصريحاته: “نحن نشعر بالسعادة بهذا الجمهور، وسنقدم المزيد في قادم المباريات، فلدينا لاعبين مميزين والروح بيننا جميعًا ممتازة”.

وأضاف :” لا نزال في بداية المشوار، وإن شاء الله نحتفل بالألقاب في نهاية الموسم، مشجعو النصر رائعون والدعم الذي قدموه جنوني وأشعرني بالحماس لمواجهتهم خارج الملعب.”

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تعادل مساء أمس على نظيره الزمالك المصري بهدف لكل منهما، ومن المنتظر أن يلتقي النصر بالرجاء المغربي في ربع النهائي، المقرر إقامته بعد غدٍ الأحد.