وجه الناقد الرياضي سعود الصرامي، رسالة قوية لمشجعي النصر .

وقال الصرامي خلال حديثه على برنامج الديوانية المُذاع على القناة الرياضية:” من لا يعشق الدراما لا يشجع النصر، هذا هو ⁧‫ النصر‬⁩؛ بنجومه الكبار يجعلك حبيس الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة.”

وأوضح أن هذه هي كاريزما النصر، مُشيرًا إلى أن البطولات التي بحوزته لا تنسجم مع قيمته التأثيرية داخل المجتمعات الرياضية .

وتسائل الصرامي هل بدأ رونالدو بلعب دور الكابتن ماجد عبدالله مع النصر، مؤكدًا أن كريستيانو يظهر دائمًا في اللحظات الحاسمة ويسجل ويعيد النصر للبطولة .