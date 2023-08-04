وجه الناقد الرياضي سعود الصرامي، رسالة قوية لمشجعي النصر .
وقال الصرامي خلال حديثه على برنامج الديوانية المُذاع على القناة الرياضية:” من لا يعشق الدراما لا يشجع النصر، هذا هو النصر؛ بنجومه الكبار يجعلك حبيس الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة.”
وأوضح أن هذه هي كاريزما النصر، مُشيرًا إلى أن البطولات التي بحوزته لا تنسجم مع قيمته التأثيرية داخل المجتمعات الرياضية .
وتسائل الصرامي هل بدأ رونالدو بلعب دور الكابتن ماجد عبدالله مع النصر، مؤكدًا أن كريستيانو يظهر دائمًا في اللحظات الحاسمة ويسجل ويعيد النصر للبطولة .
#سعود_الصرامي | @L9arami
"من لا يعشق الدراما لا يشجع النصر.. هذا هو #النصر؛ بنجومه الكبار يجعلك حبيس الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة.. هذه كاريزما الفريق".. ويتساءل: هل بدأ رونالدو بلعب دور ماجد عبدالله؟🧐#الديوانيه #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/lThOpEpqXZ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 3, 2023
تحسنت يالصرامي خلك على هذي الوزنيز