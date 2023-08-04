أدين أخصائي علاج طبيعي سابق في نادي برشلونة بتهمة الاعتداء الجنسي على موظفة أخرى في النادي أثناء القيام بعملها، حيث قضت عليه المحكمة بالسجن لمدة أربع سنوات

وكان الموظف يعمل في النادي لمدة 30 عامًا، أولاً كمنسق قبل أن يصبح طبيبًا وفي النهاية تم تعيينه في الفريق الأول أيضًا، ووقعت الأحداث المعنية في عام 2016.

وحاول الطبيب إقناع الضحية بالعلاج الطبيعي من أجل علاج آلام الرقبة والرأس، ولكن في الجلسة الثالثة حاول أن يبدأ التحرش وفشل في ذلك، وفي الجلسة الرابعة اعتدى عليها مرة أخرى دون موافقة الضحية وفقًا لما أثبتته المحكمة.

تعرضت الضحية لنوبة قلق عنيف في ذلك الوقت، ثم أُجبرت على أخذ إجازة لمدة شهرين بسبب المشاكل الذهنية التي سببها الحادث.

وحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، ومنعه من ممارسة مهنته لمدة عامين، إلى جانب دفع 10 آلاف يورو كتعويض للضحية، مع إعلان مسؤولية برشلونة عن هذه الأضرار التي طالت الضحية.

وارتبط برشلونة في الآونة الأخيرة بأشهر قضية اعتداء جنسي خلال العام الفائت، وهي قضية داني ألفيش في مقهى “ساتون” الشهير بالمدينة الكتالونية.