تحدثت منسقة حفلات الأفراح هدى الباز، عن بعض الطلبات الغريبة التي واجهتها من بعض العرائس في يوم الزفاف.

وقالت الباز خلال حديثها على برنامج “ثمانية أسئلة” :” أنها تلقت طلبًا لوضع عصافير داخل قفص وطيرانها خلال الحفل، ورفضت هذا الطلب.

وأفادت بأنها تلقت أيضًا طلبًا من عروس لدخولها إلى صالة الحفل على عربة سندريلا، وتمثيل دور الأميرة النائمة والأقزام السبعة، مؤكدة أنها رفضت تنفيذ هذا الطلب أيضًا.