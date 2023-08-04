يتأهب لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للرحيل عن الفريق رغم مرور شهر على توليه منصبه.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن لويس إنريكي يفكر بمغادرة باريس سان جيرمان، بعد أن سئِم من الأخبار المحيطة بالنادي بشأن مستقبل كيليان مبابي.

وينتهي عقد “مبابي” مع باريس سان جيرمان، في 30 يونيو 2024، مع بند يتيح للاعب التمديد حتى يونيو 2025.

وأعلن “مبابي” أنه لا ينوي تفعيل هذا البند، ما يعني أن “مبابي” سيرحل مجانًا، صيف العام المقبل، إذا لم يرحل هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة: “الحقيقة هي أنهم يرسلون تلميحات إلى لويس إنريكي بفكرة أنه إذا لم يوافق مبابي على البيع هذا الصيف، فقد لا يتمكن من الاعتماد عليه رياضيًا في 23/24 بسبب قرار النادي”.

وأبلغت إدارة النادي مدربها إنريكي بأنه إذا لم يغادر مبابي هذا الصيف، لن يلعب دقيقة واحدة مع باريس سان جيرمان.

وتابعت الصحيفة: “بسبب هذه الأزمات قد يكون لويس إنريكي التالي الذي يغادر النادي الباريسي”.