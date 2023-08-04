صعدت العقود الآجلة للأرز في الأسواق العالمية مساء أمس الخميس إلى 16 دولاراً لكل مائة وزن (cwt – يعادل 45 كلج) ، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية بعد حظر الهند لصادرات عدة فئات من الأرز .

ومن المتوقع أن يؤدي الجفاف المحتمل في تايلند، ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم، وسط انخفاض هطول الأمطار، وتقليص زراعة الأرز لتوفير المياه، إلى زيادة أسعار الأرز حتى نهاية العام، وذلك بعدما شهدت باكستان العام الماضي فيضانات أدت إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 31٪ على أساس سنوي.

وأكد المحللون الاقتصاديون أنه من المتوقع أن تؤثر عدة أسباب على أسعار الأرز في الأسواق العالمية، وستتأثر الدول العربية والخليج حيث يعتبر الأرز من المواد الغذائية الأساسية.

وبلغ سعر الأرز في المملكة 2.32 دولار لكل كيلو غرام، وفي الإمارات بلغ سعر الأرز 2.59 دولار لكل كيلو جرام، وهو الأعلى في منطقة الخليج.

ويُذكر أنه في نهاية يوليو الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة أربعة أشهر، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (120) لسنة 2023م.