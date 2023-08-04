يتولى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة، التحقيق بشأن شكوى تفيد قيام بروس موابي مدرب المنتخب الزامبي المشارك في كأس العالم للسيدات بالتحرش بإحدى لاعباته.

وذكرت صحيفة “الغارديان” أن الحادث وقع بعد جلسة تدريبية قبل مباراة زامبيا الأخيرة في دور المجموعات ضد كوستاريكا، حيث قام المدرب بالتحرش بإحدى لاعبات الفريق.

وقال متحدث باسم الفيفا، إن “الاتحاد الدولي لكرة القدم يتعامل مع أي ادعاء بسوء التصرف على محمل الجد، ولديه إجراءات واضحة مطبقة على أي شخص في كرة القدم يريد الإبلاغ عن حادث”.

وأضاف: “يمكننا أن نؤكد أنه تم تلقي شكوى فيما يتعلق بالمنتخب الزامبي للسيدات، ويتم التحقيق في هذا الأمر حاليًا. لا يمكننا تقديم مزيد من التفاصيل بشأن التحقيق الجاري لأسباب واضحة تتعلق بالسرية”.

فيما علق الاتحاد الزامبي للعبة، إنه لم يتلقَ أي شكوى تتعلق بكأس العالم وتفاجأ بهذه المزاعم. مؤكداً أنه إذا ثبت سوء تصرف موابي بالفعل سيواجه حظرًا من اللعبة مدى الحياة.