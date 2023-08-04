توجهت فتاة إلى شرطة الفيحاء وسجلت قضية بحق شاب يبلغ من العمر 21 عامًا قام بالاصطدام في سيارتها بعدما أخذت دوره عند استاربكس النزهة .

وتفصيلا، قامت الفتاة بتعدي دور سيارة كانت أمامها عند ستاربكس النزهة حيث كان يقودها شاب فغضب من تصرف الفتاة واعتلى الرصيف ليعود إلى دوره أمامها فاصطدم بسيارتها بعدما تجاوزها لتتوجه الفتاه وتسجل قضيه بحقه.

وكشفت كاميرات المراقبة الواقعة وبيّنت كيف أخذت الفتاة دور الشاب، قبل أن يعود ويحاول أخذ مكانه ليصطدم بها .

والجدير بالذكر أنه تم استدعاء الشاب وإحالته للتحقيق ولكنه أخلى سبيله بعدما انتهت التحقيقات .