تستعد إدارة التعليم بمحافظة الطائف لاستقبال المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية بنظام التعاقد والبالغ عددهم 270 معلماً ومعلمة في مسرح الإدارة في الحلقة الشرقية بالمحافظة الأحد القادم .

وأوضح مدير تعليم المحافظة الدكتور سعيد الغامدي ، أن لجان العمل في الإدارة أكملت منذ وقت مبكر استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات وإنهاء كافة الإجراءات وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية، تمهيدًا لتوقيع العقود بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظائف.

و أكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله العازمي أن المرشح والمرشحة سينهي إجراءات الكشف الطبي وجميع التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة في الكشف الطبي ” الصحة العامة ، السموم ، المختبرات ” في مقر المقابلة والمطابقة وذلك تيسيراً على المرشحين والمرشحات وضمن إطار التعاون بين الإدارة والشؤون الصحية في المحافظة.

وأضاف أنه يجب على المرشح والمرشحة اصطحاب أصول المستندات التالية مع صور منها وهي (الهوية الوطنية ، وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي، شهادة المعادلة لخريجي الجامعات من خارج المملكة ترجمة السجل الأكاديمي/ الوثيقة في حال كانت إحدهما بلغة غير عربية.