تمكن فريق جمعية “إنجاد” التطوعي، بنجران اليوم الجمعة، من العثور على مفقود نجران متوفى في منطقة صحراوية شرق محافظة خباش.

وتفصيلاً، تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغاً من ذوي المفقود، السبت الماضي، يفيد بانقطاع الاتصال معه، أثناء قيادته لسيارته، بالقرب من محافظة خباش، بمنطقة نجران.

وأفاد قائد فريق إنجاد فهد مقراض، بأن فريق الجمعية بادر بتشكيل حملة من المتطوعين والسيارات المجهزة؛ للبحث عن المفقود.

وأوضح أنه بعد تمشيط المنطقة، عثر على المفقود متوفى، حيث علقت مركبته في الرمال.