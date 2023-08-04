تحدث المدير الفني لنادي الاتحاد، البرتغالي “نونو سانتو” عن صعوبة مباراة الهلال في البطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية .

وقال خلال المؤتمر الصحافي قبل الكلاسيكو: “عبدالرزاق حمدالله عانى قليلًا بحكم ضغط المباريات وغير مؤكد مشاركته غدًا ، بينما بدأ وفابينيو بالتدريب معنا من الأمس، وهو لا يستطيع المشاركة أمام الهلال”.

كما أكد على ضرورة إعطاء وقت كافي للاعبين الجدد ، حتى يتمكنوا من إعطاء أفضل ما لديهم للفريق .

واختتم تصريحاته قائلاً: ” تصدرنا المجموعة وذلك هدف رئيسي لنا للبقاء هنا في الطائف وتقليل ساعات السفر والتنقل ، كرة القدم حاليا يوجد فيه مختصين بالاسترجاع وراحة اللاعبين .

كما تحدث “إيغور كورنادو” لاعب الاتحاد عن مواجهة الهلال في ربع نهائي البطولة العربية، ومدى جاهزية الفريق في مشوارهم تجاه اللقب.

قال :”فنيًا الفريقين لديهم عناصر على مستوى عالي ، لا يوجد ميزة على مستوى العناصر ، يهمنا الإعداد الجيد ومعرفة كافة التفاصيل من المدير الفني ، والإعداد الذهني هو كلمة السر.

وتابع كورنادو تصريحاته :”على الرغم من الخسارة أمام الهلال الموسم الماضي ، إلا أننا حققنا ما هو أهم ، وهو التتويج بطولة الدوري “.

ويُذكر أن الاتحاد يواجه نظيره الهلال ، غدًا ، في ربع نهائي البطولة العربية.