تستعى أستراليا لاستضافة كأس العالم 2034 للرجال في كرة القدم، حسب ما ذكر مسؤول في الاتحاد المحلي .

وقال جيمس جونسون الرئيس التنفيذي في الاتحاد الأسترالي

: “رؤيتنا تمتد محليًا وعالميًا ، و نكون في أفضل حالاتنا في أستراليا عندما نجلب أبرز البطولات لجماهيرنا» ، وذلك بعد استضافتها الناجحة لنهائيات السيدات بالتشارك مع نيوزيلندا.

و قال جونسون : «من دون أي شك، ستستضيف أستراليا كأس العالم للرجال في يوم من الأيام. وهل أفضل من القيام بذلك بعد استضافة أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم للسيدات» ، بحسب «فرانس برس» .

وأوضح جونسون مدى نجاح استضافة كندا كأس العالم للسيدات في 2015، ثم استعدادها لمونديال 2026 بالتشارك مع الولايات المتحدة والمكسيك.

وتتطلع أستراليا إلى احتضان الاستضافات الكبرى في السنوات المقبلة، مثل أولمبياد 2032 الصيفي في مدينة بريزبين