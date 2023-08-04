أوضح فيديو اللحظة التي علم بها اللاعب الفرنسي “ماتيو غندوزي” ، نجم آرسنال السابق ومارسيليا الفرنسي ، السطو على منزله، حيث سار اللاعب إلى جانب الملعب ووضع يديه على رأسه.

وتعرض منزل اللاعب الفرنسي للسطو من قبل اللصوص ، أثناء لعبه مع فريق أولمبيك مرسيليا يوم الأربعاء الماضي ، والتي انتهت بفوز مارسيليا 2-1 على بايرن ليفركوزن وديًا .

وتمت سرقة ساعة رولكس بقيمة 20 ألف يورو خلال مداهمة منزل اللاعب .

ودخل اللصوص عبر نافذة غرفة النوم حيث يعيش الزوجان في كاسيس، وهو منتجع على البحر المتوسط على طول الساحل من مرسيليا ، بحسب ما ورد

ونبه الضجيج زوجة غندوزي ، التي كانت في المنزل برفقة ابنهمت في ذلك الوقت ، والتي اتصلت بالشرطة .