تدرس قنوات SKY SPORTS البريطانية ، شراء حقوق دوري روشن في الموسم الجديد ، كما تجري مفاوضات قوية مع شبكات تلفزيونية أجنبية لبث الموسم الجديد ، والذي ينطلق يوم 11 أغسطس الجاري .

ويُذكر أن المفاوضات الجارية مع القنوات التلفزيونية الأوروبية المتخصصة في الرياضة لم تصل إلى مرحلة اتفاق نهائي لكنها تسير وفق الخطط المرسومة من المسؤولين في دوري روشن ، بحسب ما ذكرته The Sun.

ويذكر أن “آي إم جي” ، حصلت في يناير الماضي على حقوق تلفزيونية قصيرة الأجل لدوري روشن ، بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر .