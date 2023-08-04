أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين المهندس ماهر الزهراني ، عن أفضل الأوقات لأداء العمرة للعوائل.

وأكد على معرفة أفضل الأوقات لأداء العمرة يكون من خلال الحجز عبر تطبيق “نسك” ، وفقًا لمداخلته مع قناة «الإخبارية» .

وأضاف أن هناك دلالات أثناء الحجز، فظهور اللون الأحمر يعني أن هذا الوقت مزدحم، وظهور اللون الأخضر يعني أن الوقت أقل ازدحامًا.

كما نصح العوائل بأداء العمرة في الأوقات من الساعة 12 بعد منتصف الليل وبعد صلاة الفجر، باعتباره من أفضل الأوقات من حيث قلة الزحام.