كشف حسن الصبحان المعروف بملك التوقعات، عن توقعاته لنتيجة المباراة التي ستقام يوم غد بين الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس ملك سلمان للأندية العربية.

وأكد أن نسبة فوز الهلال على الاتحاد تصل إلى مليار % ، لكون أن الاتحاد لديه الكثير من الغيابات، كما أن الهلال محظوظ أمام الاتحاد، متوقعا أن تكون النتيجة هدفين مقابل هدف أو 3 أهداف مقابل هدف 2-1.

يذكر أن الاتحاد سيواجه الهلال يوم غد ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.