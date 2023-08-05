قررت إدارة نادي سيلتا فيغو الأسباني بفسخ تعاقدها مع اللاعب سانتي مينا ، بعدما فرضت المحكمة عقوبة السجن 4 سنوات على اللاعب بتهمة الاعتداء الجنسي.

وكانت محكمة العدل العليا في الأندلس، الحكم الصادر عن المحكمة العليا في ألميريا ضد اللاعب الأسباني ،بتهمة الاعتداء الجنسي، وحكم عليه مرة أخرى بالسجن 4 سنوات.

والجدير بالذكر أن حادثة الاعتداء وقعت في يوليو 2017، عندما حكمت المحكمة في مايو الماضي بالسجن 4 سنوات على سانتي مينا، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة، واعتقل مينا لفترة وجيزة في يونيو 2017، قبل أن يطلق سراحه دون كفالة.