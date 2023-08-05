تحدث مدرب نادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن مستقبل لاعب فريقه الأول لكرة القدم بيرناردو سيلفا .
وأكد غوارديولا أنه لم يقدم أي نادي عرضًا مناسبًا لللتعاقد مع بيرناردو سيلفا.
يذكر أن نادي الهلال يسعى للتعاقد مع سيلفا وضمه لصفوف فريقه الكروي.
تحدث مدرب نادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن مستقبل لاعب فريقه الأول لكرة القدم بيرناردو سيلفا .
وأكد غوارديولا أنه لم يقدم أي نادي عرضًا مناسبًا لللتعاقد مع بيرناردو سيلفا.
يذكر أن نادي الهلال يسعى للتعاقد مع سيلفا وضمه لصفوف فريقه الكروي.
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