تحدث مدرب نادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن مستقبل لاعب فريقه الأول لكرة القدم بيرناردو سيلفا .

وأكد غوارديولا أنه لم يقدم أي نادي عرضًا مناسبًا لللتعاقد مع بيرناردو سيلفا.

يذكر أن نادي الهلال يسعى للتعاقد مع سيلفا وضمه لصفوف فريقه الكروي.