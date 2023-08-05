حذرت سفارة المملكة لدى الجمهورية اللبنانية المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.
وطالبت السفارة مواطني المملكة بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان.
ودعت السفارة المواطنين للتواصل في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:
009611762711
009611762722
هاتف شؤون السعوديين:
0096178803388
0096176026555
الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج: 00966920033334
سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية @KSAembassyLB
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