ظهرت طالبة الثانوية العامة المصرية “سارة” والتي أثارت ضجة كبيرة خلال اليومين الماضيين بعد قيامها بقص شعرها في بث مباشر حزناً على نتيجتها الغير مرضية في الثانوية العامة

وقالت الطالبة سارة إنها تفاجئت برسوبها في الثانوية العامة رغم اجتهادها طوال العام في الدراسة الأمر الذي صدمها وجعلها تدخل في نوبة بكاء وانهيار ما دفعها للقيام بقص شعرها دون إدراك منها لما تفعله

وأضافت والدموع تذرف من عينيها ” حزينة على مجهودي اللي ضاع طول العام، و حزينة على تعب والدتي كان أملها تشوفني مهندسة وأنا خزلتها”.

واستنكرت الطالبة المصرية ما يقال عنها بأنها قامت بقص شعرها في مقطع تم انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتصنع الترند قائلة ” كل هذا كذب أنا كنت ومازلت مصدومة من رسوبي واتصرفت بدون ما احس. لكن هم اللي بيعملوا الترند على حساب مشاعري وانكساري”.

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