احتل الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي الجديد، المركز الرابع في قائمة أغلى 10, رواتب بدوري روشن ، بعد انتقاله رسميًا لصفوف الأهلي قادماً من مانشستر سيتي الانجليزي .
وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، لاعب النصر القائمة .
وجاءت القائمة على النحو التالي:-
كريستيانو رونالدو – النصر (173 مليون إسترليني)
2- كريم بنزيما – اتحاد جدة (172 مليون إسترليني)
3- نجولو كانتي – اتحاد جدة (86 مليون إسترليني)
4- رياض محرز – أهلي جدة (39 مليون إسترليني)
5- جوردان هندرسون – الاتفاق (36 مليون إسترليني)
6- كاليدو كوليبالي – الهلال (30 مليون إسترليني).
7- مارسيلو بروزوفيتش – النصر (21 مليون إسترليني).
8- روبرتو فيرمينو – أهلي جدة (17 مليون إسترليني).
9- روبن نيفيز – الهلال (15.6 مليون إسترليني).
10- سيكو فوفانا- النصر ( 13 مليون إسترليني) .
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