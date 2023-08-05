احتل الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي الجديد، المركز الرابع في قائمة أغلى 10, رواتب بدوري روشن ، بعد انتقاله رسميًا لصفوف الأهلي قادماً من مانشستر سيتي الانجليزي .

وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، لاعب النصر القائمة .

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

كريستيانو رونالدو – النصر (173 مليون إسترليني)

2- كريم بنزيما – اتحاد جدة (172 مليون إسترليني)

3- نجولو كانتي – اتحاد جدة (86 مليون إسترليني)

4- رياض محرز – أهلي جدة (39 مليون إسترليني)

5- جوردان هندرسون – الاتفاق (36 مليون إسترليني)

6- كاليدو كوليبالي – الهلال (30 مليون إسترليني).

7- مارسيلو بروزوفيتش – النصر (21 مليون إسترليني).

8- روبرتو فيرمينو – أهلي جدة (17 مليون إسترليني).

9- روبن نيفيز – الهلال (15.6 مليون إسترليني).

10- سيكو فوفانا- النصر ( 13 مليون إسترليني) .