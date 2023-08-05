أثارت “هنا الفقي ابنة شيرين عبد الوهاب” الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اختفت عن المنصات الاجتماعية، حيث لم تتفاعل على حساباتها منذ فترة بعيدة.

وعلق الجمهور على منشورات قديمة لـ هنا ابنة شيرين : “فينك مختفية أنتِ وشيرين طمنينا”.

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعات عن محاولة انتحار شيرين عبد الوهاب عن طريق تناول دواء الزانكس، مما تسبب في حالة كبيرة من الجدل، خاصة مع اختفائها المتكرر من مواقع التواصل الاجتماعي، والظهور العلني منذ فترة .

وأوضح الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين ، أن شيرين عبد الوهاب بخير، ولا صحة لشائعات محاولة إنهاء حياتها .

وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إلى أنه يتواصل بشكل شخصي مع إدارة أعمال شيرين ، ونفي هذه الشائعات تمامًا، مشيرًا إلى أنها تتفق على إقامة عدد من الحفلات و طرح مجموعة من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة.