اكد الناقد الرياضي جمال عارف انضمامه الى القنوات الرياضية السعودية بعد فترةٍ كان فيها ناقد حصري لبرنامج اكشن مع وليد لسنوات عده.

وكتب الناقد القدير على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ( X ) :

” عودة من جديد الى سيدة القنوات الرياضية بقيادة الزميل العزيز غانم القحطاني اول صناع البرامج الرياضية أتأمل ان اقدم مع نخبة الزملاء الاعزاء مايليق بذائقة المتابع من خلال قناة الوطن .. بإنتظاركم من الغد إن شاء الله .”

وكان جمال عارف رد على الناقد الرياضي طارق النوفل في تغريدة سابقة يؤكد فيها انضمامه للقنوات الرياضية وكتب تغريدة فيها بعض العبارات التي اثارت متابعين جمال عارف والتي جاء فيها “انتم السابقون ونحن اللاحقون ابو محمد ، القناة الرياضية ⁧‫قناة الوطن‬⁩ هي من قدمتنا للمتلقي الرياضي .، ارتحنا وارحنا ..النفسية ” وهو مافتح باب التكهنات الى وجود خلاف مع برنامج اكشن مع وليد .