أعلنت أمانة منطقة الرياض، من انتهائها من أعمال صيانة تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الأمير متعب بن عبد العزيز الهادفة إلى تحسين تجربة التنقل ورفع مستوى السلامة المرورية.

وقامت الأمانة بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة، من أجل أعمال الصيانة واستبدال فواصل التمدد للجسرين الواقعين غرب مخرج 16 على طريق عمر بن الخطاب عند تقاطعه مع طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز.

والجدير بالذكر أن أعمال الصيانة، أتت وفق إستراتيجية محددة لإدارة وصيانة الطرق، بناءًا على مدة زمنية محددة ، لتنفيذ الأعمال فيها، ضمن إطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.