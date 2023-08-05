تفاجأت لاعبات منتخب فرنسا في كرة القدم ، من تأهل المغرب للمرة الأولى بتاريخه إلى ثمن نهائي كأس العالم، بحسب ما ذكرته مهاجمة منتخب فرنسا “أوجيني لو سومر” .

وقالت لو سومر : أنها صحيح مفاجأة، لكن كل الأمور واردة، كانت الاحتمالات ضئيلة جداً، وهذا الجميل في الأمر. كنا نفكر في ألمانيا أو كولومبيا، لكن للمغرب رأى غير ذلك.

وتابعت: “لا أعتقد أن ألمانيا تساهلت ضد كوريا الجنوبية ، لكن هناك منتخبات تقدّم 100% أو حتى 200% وتحقق نتائج غير متوقعة. هذا هو جمال كرة القدم.

وأشارت إلى أن منتخب المغرب أقل مستوى على الورق، لكن عندما نتابع مساره فهو يملك الجودة. نحن مرشحات، ولا نخفي ذلك. نلعب بطموح كبير، لكن هذا الأمر لم يتغير لأننا نواجه المغرب، نملك خبرة أكبر بكثير من المغرب، وعلينا الاستفادة من ذلك، موقف المرشح للفوز لن يفيدنا بشيء.