حققت ثروة مؤسس أمازون، جيف بيزوس، قفزة كبيرة حيث صعدت لأكثر من 11.3 مليار دولار أي ما يعادل 40 مليار ريال، وذلك في أول 60 ثانية من جلسة تداولات اليوم بعد مكاسب سهم الشركة الحادة.

وتبلغ حصة “بيزوس” من أسهم شركة أمازون 990.5 مليون سهم، وارتفعت بأكثر من 11.3 مليار دولار اليوم، بعد زيادتها بنحو 47 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة ارتفاع صافي الدخل الفصلي إلى 6.7 مليار دولار في 3 أشهر المنتهية في يونيو، مقابل صافي خسائر بلغ ملياري دولار في الفترة المقارنة من 2022.