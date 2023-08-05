أعلن الاتحاد الإيطالي ، اليوم ، عن تسلم روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، المهام الفنية لمنتخبي ما دون 20 و21 عامًا .

وقال الاتحاد في بيان رسمي له: «سيؤدي دمج هذه المنتخبات إلى تطبيق أساليب وأنظمة اللعب نفسها في الملعب وتعزيز وتسريع التعلم الفني».

ويُذكر أن مانشيني على يشرف المنتخب الإيطالي منذ مايو 2018، وقاده للفوز بلقب كأس أوروبا عام 2021، على أن يساعده في تدريب منتخبي ما دون 20 و21 عامًا ، كل من “كارميني نونسياتا” و”أتيليو لومباردو” الذي كان أحد مساعديه .

وأشار الاتحاد أن بطل العالم السابق لمونديال 2006 “أندريا بارزايي” سينضم إلى الطاقم التدريبي للمنتخب الأول، حيث سيكون مسؤولاً عن الشق الدفاعي.