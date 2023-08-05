أكد استشاري الأمراض الجلدية والحساسية والليزر، علي العمري، أن الفئات لإصابة بمرض جلد الدجاجة.

وأضاف أن النساء والأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض “جلد الدجاجة”، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أنه لا يوجد دراسة واضحة في المملكة عن نسبة الإصابة بالمرض في المملكة، مشيرا إلى أن 40% نسبة انتشار المرض في العالم.

يذكر أن “مرض جلد الدجاجة” يعد حالة جلدية وراثية شائعة تتمثل بظهور نتوءات خشنة على الجلد، ويعود سببها لتراكم خلايا الجلد الميتة على سطح الجلد، الأمر الذي يسد المسامات ويعيق نمو الشعر.