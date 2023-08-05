في مشهد جديد يحبس الأنفاس، التقطت طائرة بدون طيار الأسبوع الماضي مشاهد لمجموعة من الأشخاص المحظوظين وهم يشاهدون سمكة قرش تسبح باتجاههم مباشرة وهم يقفون في حالة ذهول دون أن يحركوا ساكنًا قبالة سواحل بالم بيتش، بولاية فلوريدا الأميركية.

وأوضحت اللقطات سمكة القرش من نوع “المطرقة”، وهي تسبح باتجاه المجموعة، التي تقف في المياه التي يصل ارتفاعها إلى خصرهم، إلا أنه فجأة قرر القرش الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه غير ضار بالبشر، تغيير مساره.

وفي اللحظة التي تجمد بها الأشخاص من هول الصدمة وسط الماء فإن أحدهم كان يرفع هاتفه في محاولة لتصوير لحظة تاريخية وربما هي الأخطر في حياته، وهو يرصد جزءا من القرش أمامه.

والجدير بالذكر أن المقطع الذي صوره إيفان بارنس تم تسجيله على بعد أقدام من الشاطئ ونشر بتاريخ 26 يوليو الفائت، مضيفًا أن الأشخاص الموجودين في الماء هم أصدقاؤه.